SPK yaklaşık 6 ay sonra bir halka arz için onay vermişti. Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) halka arzında onaylı izahname açıklandı. Talep toplama tarihi de belli oldu.

30.08.2025 01:28:290
Dof Robotik (DOFRB) halka arz tarihi belli oldu

Dof Robotik Sanayi A.Ş.’nin halka arzına ilişkin detaylar açıklandı. Şirketin onaylı izahnamesine göre, talep toplama süreci 3-4-5 Eylül 2025 (Çarşamba, Perşembe, Cuma) tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arzda toplam 45.000.000 lot satışa sunulacak.

TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemleri ile gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı ise 45 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğünün ise 2 milyar 25 milyon TL olacağı tahmin ediliyor.

Şirket çıkarılmış sermayesinin 125 milyon TL’den 155 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle 30 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı yoluyla, 15 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak.

 Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek 45 milyon TL nominal değerli payların halka arz sonrası çıkarılmış sermaye oranı ise yüzde 29,03 olarak belirlendi.

