Dof Robotik halka arzına geri sayım... Kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı ne kadar?

SPK'nın dünkü bülteninde 6 ay sonra bir halka arz onayı var... Dof Robotik halka arz oluyor. Dof Robotik'in halka arz tarihi, lot sayısı, halka arz fiyatı bugün internette merak edilenler arasında. İşte DOF Robotik halka arzıyla ilgili şu an bilinenler:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün yayımlanan haftalık bülteninde Dof Robotik Sanayi AŞ'nin ilk halka arzını onayladı. Kurul bu kararıyla şubattan bu yana ilk şirket halka arzına onay verdi. İşte Dof Robotik halka arzıyla ilgili bilinenler:

Şirket, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak oyun simülatörleri üretiyor. 

Şirket 2014 yılında kuruldu, eğlence endüstrisinde faaliyet gösteriyor. "DOF Robotics" markasıyla geliştirdiği otonom teknolojilerinin %90’nını ihraç ediyor. 

DOF Robotik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, ocak ayında yaptığı açıklamada Yeşilköy İhtisas Serbest Bölge’sindeki 4000m² ’lik fabrikalarında geliştirdikleri robot ve yazılım çözümlerinin %90’ını başta Amerika ve Çin olmak üzere 6 kıtada 60’tan fazla ülkeye ulaştırdıklarını söylemişti. 

Mertcan, o dönem yaptığı açıklamada küresel eğlence teknolojileri alanında yeniliklere odaklandıklarını belirterek, "Universal Studios, Marvel, Warner Bros ve Transformers gibi dünya çapında tanınan markalarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinin yanı sıra Angry Birds, Monster Jam ve Smurfs gibi popüler markalar için özel tematik ortamlar tasarlıyoruz" demişti. 

Dof Robotik’in halka arz fiyatı 45 TL olarak açıklandı. 

Halka arzda toplamda 45 milyon lot dağıtılacak.

Sermaye artırımı: 30.000.000
Ortak satışı: Mustafa Mertcan / 12.000.000
Ortak satışı: Bakıt Baydalıev / 3.000.000

Taslak izahnameye göre şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:

  • 10% Üretim ve Ofis Alanlarının Genişletilmesi
  • 4-5% GES ve Yeşil Dönüşüm
  • 10% Ar-Ge Yatırımları
  • 10-15% Pazarlama ve Satış
  • 10-15% Makine, ekipman ve proje yatırımları 
  • 5-10% Girişim sermayesi yatırımları
  • 40-50% İşletme sermayesi ihtiyaçları 

