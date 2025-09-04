Dün bir şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (3 Eylül)

Göknur Gıda (GOKNR) dün KAP'a temettü tarihlerini bildirdi. Buna göre şirket pay başına brüt 0,3571428 TL, net 0,3035713 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim.

Şirket şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde TFRS'ye uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.186.224,741 TL "2024 Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Kar Dağıtım Politikamız ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım teklifi tüm pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.