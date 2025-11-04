Emlak Konut'dan Damla Kent Projesi'ne ilişkin açıklama var

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) dün (3 Kasım) İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi A Etabı 1. Kısım sözleşme imzalanması hakkında KAP'a bildirimde bulundu.
Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamında yer alan, Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi A Etabı 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi ,Yüklenici Untd İnş. A.Ş. ile imzalanmıştır.