Emlak Konut'dan Damla Kent Projesi'ne ilişkin açıklama var

Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamında yer alan, Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi A Etabı 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi ,Yüklenici Untd İnş. A.Ş. ile imzalanmıştır.



