Emlak Konut'dan Damla Kent Projesi'ne ilişkin açıklama var

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) dün (3 Kasım) İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi A Etabı 1. Kısım sözleşme imzalanması hakkında KAP'a bildirimde bulundu.

Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamında yer alan, Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi A Etabı 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi ,Yüklenici Untd İnş. A.Ş. ile imzalanmıştır.


