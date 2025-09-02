Euro Trend’ten % 200 bedelsiz kararı geldi

Euro Trend, %200 bedelsiz artırımla sermayesini 60 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı.

2.09.2025
Euro Trend’ten % 200 bedelsiz kararı geldi

Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT), sermayesini yüzde 200 oranında bedelsiz artırma kararı aldı. Şirket, 20 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 40 milyon TL artırarak 60 milyon TL’ye çıkaracak.

Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar, piyasa kapanışının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. Açıklamaya göre artış; emisyon primleri, olağanüstü yedekler ve sermaye düzeltmesi olumlu farkları kullanılarak iç kaynaklardan karşılanacak.

İhraç edilecek 40 milyon TL nominal değerli yeni payların, mevcut pay sahiplerine ellerindeki hisseler oranında bedelsiz dağıtılacağı belirtildi. A grubu hisselere 214.717,80 TL, B grubu hisselere ise 39.785.282,20 TL nominal değerli pay dağıtılacak.

Şirket, gerekli onay için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili kurumlara başvuruda bulunacak.

