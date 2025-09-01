Bu ay (Eylül) temettü dağıtacak şirketler belli oldu

Borsa İstanbul’da Eylül ayında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu. İşte kar payı tarihleri ve miktarları:

1- DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL)

Pay başına brüt 0,3056939 TL, net 0,2598398 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Eylül, ödeme tarihi 3 Eylül.

2-TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)

Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 6,8840578 TL, net 5,8514490 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 2,9257245 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Eylül, ödeme tarihi 4 Eylül.

3-PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)

Pay başına brüt 0,1755760 TL, net 0,1492396 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Eylül, ödeme tarihi 5 Eylül.

4-BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 3,4 TL. Kar payı hak kullanım tarihi 17 Eylül, ödeme tarihi 19 Eylül.

5-ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Şirket 4 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü açıklamıştı. Her bir taksit net 0,0069288 TL. İkinci taksit için hak kullanım tarihi 22 Eylül, ödeme tarihi 24 Eylül.

6-AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

Ayen Enerji A.Ş. 6 eşit taksit halinde pay başına toplam brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü açıklamıştı. 6. taksit olarak net 0,2118909 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Eylül, ödeme tarihi 24 Eylül.

7-ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)

Şirket 3 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,36 TL, net 0,3060 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,1020 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Eylül, ödeme tarihi 24 Eylül.

8-MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO)

Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,1 TL, net 0,935 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit net 0,4675 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Eylül, ödeme tarihi 26 Eylül.

9-DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA)

Şirket 3 taksit halinde toplam brüt 0,2400960 TL, net 0,2040814 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit net 0,0612244 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Eylül, ödeme tarihi 29 Eylül.

10-ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ADEL)

Şirket brüt 0,5773000 TL, net 0,4907050 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Eylül, ödeme tarihi 30 Eylül.

11-ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)

Şirket pay başına brüt 0,1630434 TL, net 0,1385868 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.

12-LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ (LKMNH)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,1770833 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.

13-OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,8358054 TL, net 0,7104344 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit net 0,3552172 TL. Birinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.

14-TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 15,2065948 TL, net 12,9256055 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 6,3084013 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.