Fenerbahçe ve Beşiktaş hisseleri haftanın son işlem gününü nasıl tamamladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,71 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 122,1 milyar lira oldu.

Peki, teknik direktör ayrılıklarının ardından dün gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Futbol AŞ (FENER) ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) hisseleri günü nasıl tamamladı?

Fenerbahçe hisseleri haftanın son işlem gününü yüzde 5.92; Beşiktaş hisseleri ise yüzde 1.79 yükselişle tamamladı.