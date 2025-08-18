Link Bilgisayar’dan yüzde 4000 bedelsiz sermaye artırımı kararı

Link Bilgisayar, yüzde 4000 bedelsiz sermaye artırımıyla sermayesini 21,7 milyon TL’den 891,7 milyon TL’ye çıkarma kararı aldı.

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK), bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.

Şirketin mevcut 21.750.120,88 TL olan sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 870.004.835,20 TL artırılarak 891.754.956,08 TL’ye yükseltilecek. Böylece sermayede %4000 oranında bedelsiz artış yapılmış olacak.

Artırım kapsamında;

  • 5 milyar 491 milyon 230 bin adet (A) grubu,
  • 8 milyar 581 milyon 280 bin adet (B) grubu,
  • 72 milyar 927 milyon 973 bin 520 adet (C) grubu
  • pay, mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bedelsiz sermaye artışı;

  • 47 milyon TL sermaye düzeltmesi farkları,
  • 730 milyon TL geçmiş yıl karları,
  • 93 milyon 4 bin 835 TL olağanüstü yedekler
    kullanılarak gerçekleştirilecek.

Link Bilgisayar, sermaye artışına ilişkin gerekli başvuruların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yapılacağını, ayrıca esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edileceğini bildirdi.

