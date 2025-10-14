Tat Gıda, 3. çeyrek finansal tablolarını açıklayacağı tarihi duyurdu

Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD), 1 Temmuz-30 Eylül 2025 dönemine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını 23 Ekim 2025 tarihinde, Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya duyuracak.
Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD), 2025 yılının üçüncü çeyreğine (1 Temmuz - 30 Eylül 2025) ilişkin finansal ve operasyonel sonuçların, 23 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında açıklanacağını bildirdi.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:
Şirketimizin 01.01.2025-30.09.2025 dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının 23.10.2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.