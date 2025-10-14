Tat Gıda, 3. çeyrek finansal tablolarını açıklayacağı tarihi duyurdu

Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD), 1 Temmuz-30 Eylül 2025 dönemine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını 23 Ekim 2025 tarihinde, Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya duyuracak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 01.01.2025-30.09.2025 dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının 23.10.2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

