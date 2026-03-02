Luxera GYO halka arzında talep toplama başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama bugün, yarın ve 4 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Tera Yatırım dahil 38 aracı kurumun katılımıyla yapılan halka arzda pay başına fiyat 12,05 lira olarak belirlendi. Halka arzda şirketin sermayesinin 240'tan 330 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon lira ve ortakların sahip olduğu 30 milyon lira pay dahil toplam 120 milyon lira nominal değerli pay, satışa sunuluyor.

Halka arzda payların yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Luxera GYO'nun halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olacak.

Konut sektöründeki birikimini sermaye piyasalarına taşımaya hazırlanan ve 7 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğüne sahip şirket, halka arzın detaylarını ve gelecek dönem planlarını İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Toplantı, Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emad Ragab, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Süleyman ve Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

- "Sektörde güven inşa ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ramazan Taş, 2015 yılında, Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyet başlayan Luxera GYO'nun güçlü sermaye yapısı, estetik odaklı mimari anlayışı ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuyla kısa sürede sektörde güven inşa ettiğini belirtti.

Taş, 2024'ün Mayıs ayında GYO'ya dönüşerek kurumsal kimliğini güçlendiren şirketin yeni bir büyüme fazına geçtiğine değinerek, "Halka arzımızla bilinirliğimizi ve tanınırlığımızı daha da artıracağız. Aynı zamanda şirketimizin en büyük değerlerinden 'şeffaflık' ve 'hesap verebilirlik' ilkelerini halka açık bir şirket olarak daha güçlü bir şekilde hayata geçirebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Luxera GYO'nun, konutun yanı sıra şehirle bütünleşen yaşam alanları, değer yaratan ticari yapılar ve sosyal merkezler üretme hedefiyle hareket eden bir şirket olduğuna dikkati çeken Taş, "hayatı kolaylaştıran çözümler" sunmayı ilke edinerek şehrin farklı lokasyonlarında ve müşteri kitlelerine hitap eden "özgün yapılar" geliştirdiklerini anlattı.

Taş, şehir planlama alanında uzmanlaşan bir proje geliştirme ekibine sahip olduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Lokasyonu temel seçim kriteri olarak ele alıyor, mimari konsept ve verimlilik analizindeki uzmanlığımızı disiplinli bir tasarım yaklaşımıyla bütünleştiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımızın da birikiminden faydalanarak, yaşam kalitesini artıran, trendlere yön veren ve yatırımcılarımıza yüksek kar getirme potansiyeline sahip projeler hayata geçiriyoruz. Halka arz, yüksek değer yaratacak projelerimizin fonlanmasını sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak şekilde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15'ini geçmeyecek bir bölümüyle de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için bir kaynak oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken, kendi yatırımlarımızın yanı sıra yatırımcılarımızın yatırımlarını da güvenle büyütmesine olanak tanımayı hedefliyoruz."

- "Alternatif bir yatırım imkanı sunuyoruz"

Faaliyetlerini katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürüttüklerine değinen Taş, faizsiz finans prensiplerine uygun yapıları sayesinde farklı yatırım tercihleri bulunan yerli ve yabancı yatırımcılar için alternatif bir yatırım imkanı sunduklarını söyledi.

Taş, yatırımcılarına yalnızca değer artışı potansiyeli değil, düzenli temettü dağıtımı yaklaşımları çerçevesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir getiri hedefi sunmayı da amaçladıklarını aktardı.

Luxera GYO'nun satış performansının istikrarlı şekilde devam ettiğini dile getiren Ramazan Taş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt içindeki etkin satış organizasyonlarımızın yanı sıra yurt dışında kurduğumuz güçlü acente işbirlikleri sayesinde projelerimize hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan dengeli bir ilgi görüyoruz. Uzun yıllara dayanan güven ilişkisine sahip olduğumuz acente ağları, markamızın uluslararası pazarlarda bilinirliğini ve güvenilirliğini destekleyen önemli bir unsur konumunda. Yurt içi pazardaki güçlü konumumuzu korurken, uluslararası işbirliklerini de kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi çerçevesinde yönetiyoruz. Amacımız, sağlam finansal yapımız ve düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız doğrultusunda yatırımcılara uzun vadeli ve istikrarlı değer üretmek."