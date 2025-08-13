Meka Global bedelsiz tarihi belli oldu (Yüzde 1180)

Meka Global SPK'dan yüzde 1180 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Ağustos perşembe olarak açıklandı.

Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin, 62.500.000,00-TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle (i) 333.422.746,00-TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında, (ii) 368.000.000,00-TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabında ve (iii) 36.077.254,00-TL'si "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak üzere 737.500.000,00-TL bedelsiz artırılarak 800.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 07.08.2025 tarih ve 2025/43 sayılı Bülteni'nde yayınlanmıştır.

SPK tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi ekte yer almakta olup Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14.08.2025 olarak belirlenmiştir.



