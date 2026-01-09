Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları belli oldu. Pay başına 7,50 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 312 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşirken, halka arz sürecinde toplam tahsisat tutarının 8,5 katı talep oluştu.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama süreci, 5–6–7 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şirketin 1 TL nominal değerli payları 7,50 TL fiyattan halka arz edilirken, 175 milyon TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1 milyar 312 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.

Halka arz sürecinde Meysu’ya yatırımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti. Yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,6 katı, yüksek başvurulu yatırımcı kategorisinde 51,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 4,9 katı talep geldi. Toplamda halka arz büyüklüğünün 8,5 katına ulaşan talep, Meysu’nun iş modeline ve büyüme vizyonuna duyulan güveni ortaya koydu.

648 Bini Aşkın Yatırımcıya Dağıtım Yapıldı

Meysu’nun halka arzında; 646.385’i yurt içi bireysel yatırımcı, 1.407’si yüksek talepli yatırımcı ve 211’i yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 648.003 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Dağıtıma esas tahsisat oranları; yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 45, yüksek talepli yatırımcılar için yüzde 10 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla birlikte Meysu, geniş bir yatırımcı tabanıyla sermaye piyasalarına güçlü bir giriş yaptı.

“Yatırımcılarımızın Gösterdiği İlgi Bizim İçin Güçlü Bir Referans”

Halka arz sonuçlarını değerlendiren Meysu CEO’su Osman Güldüoğlu, talep toplama sürecinde ortaya çıkan güçlü yatırımcı ilgisinin, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.



Güldüoğlu, “Meysu olarak halka arz sürecini, uzun vadeli büyüme stratejimizin planlı ve doğal bir devamı olarak ele aldık. Talep toplama sürecinde gördüğümüz yoğun ilgi, bugüne kadar kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırım, üretim ve verimlilik odaklı yaklaşımımızın karşılık bulduğunu gösteriyor. Halka arzla birlikte daha şeffaf, daha güçlü ve daha kurumsal bir yapıyla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.



Yatırımlar ve Kapasite Artışı Ön Planda



Osman Güldüoğlu, halka arzdan elde edilen kaynağın kullanım alanlarının net olduğunu belirterek, devam eden yatırım sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Mevcut üretim kapasitesini 182 milyon litreden 472 milyon litreye çıkaracak yatırımların yaklaşık yüzde 90’ının tamamlandığını kaydeden Güldüoğlu, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla üretim kapasitesinde belirgin bir artış sağlamayı hedeflediklerini söyledi.