Otokar'dan 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi var

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), 2025’in ilk dokuz ayında 30,9 milyar TL gelir elde ederken net zararını 3,2 milyar TL’den 436 milyon TL’ye düşürdü. Şirket, faaliyet kârlılığını yeniden pozitife taşıdı ve savunma ile ihracat segmentlerindeki büyümeyle güçlü operasyonel performans sergiledi.

4.11.2025 10:04:040
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), 2025’in ilk dokuz ayında 30,9 milyar TL hasılat elde ederken, net dönem zararı 436 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki 3,2 milyar TL’lik zararına göre önemli bir iyileşme kaydedildi. Brüt kâr 6,5 milyar TL, esas faaliyet kârı ise 1,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Finansal performansın detayları

Şirketin faiz ve vergi öncesi kârı 1,35 milyar TL olurken, 7,2 milyar TL’lik finansman gideri dönem sonucunu baskıladı. Net parasal pozisyon kazancı ise 4,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti ve zararın azalmasında belirleyici rol oynadı. Toplam varlıklar 61,5 milyar TL, özkaynaklar 9,4 milyar TL, kısa vadeli borçlanmalar 9,7 milyar TL, uzun vadeli borçlanmalar 8,2 milyar TL oldu.

