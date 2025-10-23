Pegasus’un 3. çeyrek bilanço açıklama tarihi belli oldu

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 1 Ocak-30 Eylül 2025 dönemine ait finansal sonuçlarını 7 Kasım 2025 tarihinde kamuya açıklayacağını duyurdu.
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2025 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal raporlarını 7 Kasım 2025’te açıklamayı planladığını bildirdi. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımladığı takvime göre, bu açıklama 2025’in üçüncü çeyrek finansal dönemini kapsayacak.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:
Şirketimizin 1 Ocak-30 Eylül 2025 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 7 Kasım 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.