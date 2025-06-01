“Riskli varlık dönemi”

TALIP YILMAZ

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Mart ayının ilk yarısında toparlanma eğilimine giren Borsa İstanbul’da siyasi gelişmelerle birlikte kırılım yaşandı. Colendi Menkul Değerler CEO’su TUNA ÇETINKAYA, yaşanan süreçte yıl sonu enflasyon ve politika faizinin yukarı yönlü revize edildiğini söylüyor. Çetinkaya, ikinci yarıda piyasanın toparlanmasını bekliyor.

Piyasalar, mart ayında siyasi tarafta yaşanan gelişmelerin etkisiyle volatilitesi yüksek bir süreç yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce üniversite diplomasının iptali, ardından da gözaltı süreciyle birlikte borsada kayıplar yaşanırken dolar/TL ve altının gram fiyatında artışlar yaşandı. Merkez Bankası’nın aldığı tedbirlerle birlikte piyasalardaki hareketlilik biraz olsun dengelenmeye çalışıldı. Bundan sonraki süreçte piyasalardaki beklentileri ve yatırımcının nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini Colendi Menkul Değerler CEO’su Tuna Çetinkaya ile konuştuk:

Mart ayında yaşanan sert dalgalanmaları da dikkate aldığımızda piyasa bundan sonra ikinci çeyrekte nasıl bir performans sergiler? İyi-kötü senaryonuz nedir?

Zayıf performans gördüğümüz ocak ve şubat aylarının ardından mart ayına iyi başladık. Almanya’da seçimlerin tamamlanmasıyla 500 milyar Euro’luk altyapı yatırımları ve Euro Bölgesi’nin 800 milyar Euro’luk savunma bütçesi oluşturmasıyla Borsa İstanbul’a yansıyan yatırım iştahına şahit olduk. Sonrasında yaşanan gelişmelerle kurdaki ani yükselişinin getirdiği volatiliteyle yatırımcıların tahvil ve hisse senedindeki çıkışını gördük. Başta TCMB’nin atacağı sıkı duruş adımlarıyla birlikte yatırım iştahında toparlanma bekliyoruz. Avrupa borsalarındaki yükseliş ivmesini yılın ikinci çeyreğinde yakalama potansiyelini sahibiz. Belirsizlik ikliminin devamı ise olumsuz senaryolardan biri olarak karşımıza çıkabilir.

Yılın ikinci yarısında piyasada bir yükseliş hareketi bekliyor musunuz?

Yılın ilk çeyreğine baktığımızda endeksin oldukça zayıf performansını izledik. Piyasadaki oynaklığın azalmasıyla 2025 yılı satışlarında reel olarak büyüme kaydeden, özsermaye kârlılığı enflasyonun üzerinde olan ve yeni yatırım iştahı yüksek şirketler başta olmak üzere faiz indirimine paralel olarak sabit getirili enstrümanlardaki getirilerin azalmasıyla yatırımcıların daha riskli varlıklara yönlenmesini bekliyoruz.

Yabancı yatırımcının borsaya olan ilgisinin arttığı gözlemlenmeye başlamıştı. Son gelişmeler ışığında yabancı yatırımcının ilgisi nasıl?

Mart ayındaki piyasa hareketini hesaba katmadan önce yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’a yabancı yatırımcının ilgisinin arttığını ve para girişinin olduğunu takip ediyorduk. 19 Mart’taki sert geri çekilme ve sonrasındaki işlemler rakamsal olarak önemli olacak. Fakat oluşan yüksek volatilitenin etkisiyle bir süre ilgi kaybına uğrayacağımızı söyleyebiliriz. Özellikle kurdaki yukarı yönlü hareket, piyasadaki fiyatlama davranışlarını etkileyecektir. Yine yıl sonu enflasyon ve politika faizi beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesine neden olacaktır. Bunlar da dikkate alındığında beklenen yabancı yatırımcı ilgisinin gecikmesini bekleyebiliriz.

Kur tarafında iyi-kötü senaryonuz nedir?

Ocak ve şubat aylarında yaklaşık yüzde 1,5 artan döviz kurunun mart ayında yüzde 4’ün üzerinde artışını takip ediyoruz. Yabancı yatırımcıların dövize olan talebi, TCMB’nin yüksek rezerviyle karşılandı. Önümüzdeki aylarda talebin nispeten azalmasını bekleyebiliriz. Doların küreseldeki değer kaybını bu süreçte olumlu bir katalizör olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte TCMB’nin faiz indirimlerine ara vermesi veya sıkı duruşunu artırması, TL’nin tekrar değer kazanması için önemli bir araç. Yaşanan son yükselişle birlikte yılın ilk yarısında 38 TL’nin üzerinde dolar kuru seyri ihtimali artıyor.

TCMB, faiz politikasında yılın ilk yarısında nasıl hareket eder? Faiz indirimleri devam eder mi?

TCMB’nin mart ayı enflasyonunu görmesinin ardından, yılın ilk çeyreğinde oluşan enflasyonu değerlendirip beklenti enflasyonundaki sapmaları da göz önüne alarak, faiz indirimlerine ara vermesi gündeme gelebilir. Yılın ikinci çeyreğindeki ilk toplantı olan nisan ayında, pas geçilme ihtimalini yüksek buluyoruz. Dezenflasyon sürecinde nisan ve mayıs aylarında aylık olarak yüzde 2 seviyesinin altında enflasyon açıklanması ise haziran toplantısında tekrar faiz indirimine devam edilmesini beraberinde getirebilir.

Bundan sonra altında ne bekliyorsunuz?

Altın, 2025 yılına beklentimizin üzerinde güçlü başladı. Trump’ın barış söylemlerine rağmen gümrük tarifelerinde oluşturduğu belirsizlikle birlikte altına talep arttı. Önümüzdeki süreçte belirsizliklerin azalmasını ve özellikle Rusya-Ukrayna sürecinin barışla son bulmasını bekliyoruz. Ons altında bu açıdan yükselişleri satış fırsatı olarak görmekle birlikte yıl ortasında 2.800 dolar seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz.

Yılın ikinci çeyreğinde yatırımcıların portföy dağılımı nasıl olmalı?

2024 yılı bilançolarını genel olarak değerlendirdiğimizde istenilen seviyede toparlanmaya işaret etmedi. Fakat Avrupa’da tekrar büyüme hikayesinin gündeme gelmesi, TCMB’nin faiz indirimlerinin şirketlerin borçlanma maliyetlerindeki toparlanmaya işaret edecek olması ve bunlara bağlı talepte görülecek iyileşmeyle birlikte 2025 yılı için daha iyimseriz. Son günlerde yaşanan yüksek volatilitenin etkisiyle borsa şirketlerindeki iskonto arttı. Bu düşüş sonrasında portföylerde hisseye yüzde 50 oranında yer verilebilir. Risk iştahı nispeten yüksek yatırımcılar için olası fırsatları değerlendirmek için yüzde 25 orta vadeli ve yüzde 25 kısa vadeli borçlanma araçları tercih edilebilir.



“YENİ APP’İMİZ YOLDA”



“Colendi Menkul olarak önceliğimiz, sektörde gelişen dijital kurumlar liginde en önemli aktörlerden biri haline gelmek. Bunun için yepyeni bir süper app hazırlığımız var. Yatırımcıların ihtiyaçlarını her anlamda karşılayacak özellikle trade idea ve algoritmalar konusunda deneyim sunan yeni bir markamız hayata geçecek.”











“HALKA ARZLAR, PİYASA KOŞULLARINA GÖRE YAPILACAK”



YOĞUN TAKVİM Yeni yıla yoğun halka arz takvimiyle başladık. Yılbaşından buyana 13 şirketin halka arzıyla yaklaşık 31 milyar TL büyüklüğünde kaynak oluşturuldu. Geçen yıl bu rakamlar 33 şirketin halka arzıyla 58 milyar TL büyüklükteydi.



ZAMANLAMA Finansman ihtiyacında halka arz, çok daha düşük maliyet ve kurumsallaşma imkanı sunduğu için tercihlerde ilk sıraya yerleşiyor. Ön başvurulardan takip ettiğimiz üzere halka arz olmak isteyen şirketlerin yoğun talebini gözlemliyoruz. Burada önemli olan arz ve talebin piyasa koşulları da gözetilerek uygun zamanlara yayılmasını sağlamak olacaktır.







