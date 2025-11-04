SASA 2025 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 2025 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 3 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

SASA Polyester Sanayi A.Ş., 2025’in ilk dokuz ayında önemli bir finansal daralma yaşadı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını %18 azaltarak 38,68 milyar TL seviyesine düşürdü.

Brüt kâr %67 azalarak 3,23 milyar TL’ye indi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) de %46 düşüşle 4,82 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finansal giderlerdeki artış da tabloyu ağırlaştırdı: Net parasal pozisyon kazançları/kayıpları kalemi %31 düşüşle 23,7 milyar TL oldu. Sonuç olarak şirket, -10,1 milyar TL net dönem zararı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 23 milyar TL net kâr elde edilmişti.

Finansal Göstergelerde Gerileme

Şirketin bilanço kalemlerinde de sınırlı düşüşler gözlendi.

Toplam varlıklar %2 azalarak 296,9 milyar TL’ye,
Net borç %2 artarak 126,4 milyar TL’ye,
Öz kaynaklar ise %2 düşerek 138,2 milyar TL’den 140,6 milyar TL’ye geriledi.
Fiyat/kazanç oranı (F/K) bu dönemde negatif kârlılık nedeniyle hesaplanamazken, PD/DD oranı 0,99 seviyesinde. FD/FAVÖK oranı ise 45,76 olarak dikkat çekiyor.

