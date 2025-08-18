SASA’nın dev yatırımı için özel endüstri bölgesi ilanı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), Adana Yumurtalık’ta 25 milyar dolarlık yatırım planlanan Petrokimya, Rafineri ve Liman Projesi sahasının birinci etabının Cumhurbaşkanı Kararı ile “Özel Endüstri Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'den (SASA), yapılan açıklamada, Adana Yumurtalık’ta yürütülmesi planlanan toplam 25 milyar dolar yatırım değerine sahip projelerin yer aldığı alanın, 16 Ağustos 2025 tarihli ve 32988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10205 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Özel Endüstri Bölgesi” statüsü kazandığı bildirildi. Şirket, Petrokimya ve Rafineri tesisleri ile liman yatırımlarını kapsayan bu adımın, projelerin hızlanması ve uluslararası rekabet gücü açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimizin Adana Yumurtalık'ta yapmayı planladığı toplam 25 Milyar USD yatırım değeri olan Petrokimya ve Rafineri Tesisleri ile Liman Projesi yatırımlarının yer alacağı sahanın birinci etabının "Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesi hakkındaki 10205 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16 Ağustos 2025 tarihli ve 32988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.