SPK'dan 1 yeni halka arza onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026 yılının ilk bülteninde Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri’nin halka arz başvurusunu onayladı. Böylece yılın ilk halka arz onayı Üçay Mühendislik’e verilmiş oldu.

Halka arz kapsamında, şirket ortaklarından Ayhan Karacabey’e ait 5 milyon TL ve Mustafa Bozkurt’a ait 5 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar yatırımcılara sunulacak.

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 18 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkarılacak. Talebin yüksek olması durumunda ek pay satışı yapılmayacak.

Mevcut sermayesi 175 milyon TL olan Üçay Mühendislik, halka arz süreciyle birlikte sermayesini 225 milyon TL’ye yükseltecek.

