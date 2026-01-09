SPK'dan 1 yeni halka arza onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 8 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı 2026/01 numaralı bültenden yeni halka arz onayı kararı çıktı.

9.01.2026 00:54:130
Paylaş Tweet Paylaş
SPK'dan 1 yeni halka arza onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026 yılının ilk bülteninde Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri’nin halka arz başvurusunu onayladı. Böylece yılın ilk halka arz onayı Üçay Mühendislik’e verilmiş oldu.

Halka arz kapsamında, şirket ortaklarından Ayhan Karacabey’e ait 5 milyon TL ve Mustafa Bozkurt’a ait 5 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar yatırımcılara sunulacak.

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 18 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkarılacak. Talebin yüksek olması durumunda ek pay satışı yapılmayacak.

Mevcut sermayesi 175 milyon TL olan Üçay Mühendislik, halka arz süreciyle birlikte sermayesini 225 milyon TL’ye yükseltecek.

Halka arzın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2025-63 numaralı bülteninde yayımlanan detayları şöyle:


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Akbank’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

Akbank’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

Üçay Mühendislik’in halka arz başvurusu onaylandı

Üçay Mühendislik’in halka arz başvurusu onaylandı

Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

8 Ocak tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

8 Ocak tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Borsa İstanbul'dan dün 5 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul'dan dün 5 hisseye tedbir kararı geldi

SPK'dan 2 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı: Yüzde 64 ve 101

SPK'dan 2 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı: Yüzde 64 ve 101

Yorum Yaz