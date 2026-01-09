SPK'dan 2 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı: Yüzde 64 ve 101

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/1 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, iki şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.

9.01.2026 01:09:370
Paylaş Tweet Paylaş
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı: Yüzde 64 ve 101

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2026/1 sayılı bülteninde, halka açık iki şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Onay verilen sermaye artırımlarının detayları şöyle:

QNB Bank A.Ş. (QNBTR)

Mevcut sermaye: 3.350.000.000 TL

Yeni sermaye: 5.500.000.000 TL

Artırım türü: 2.150.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

QNB Bank, mevcut sermayesine göre %64,17910 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 5,5 milyar TL’ye ulaşacak.

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS)

Mevcut sermaye: 149.200.000 TL

Yeni sermaye: 300.000.000 TL

Artırım türü: 150.800.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

Gimat Mağazacılık, mevcut sermayesine göre %101,07238 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırım sonrası sermaye 300 milyon TL’ye çıkacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Akbank’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

Akbank’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

Üçay Mühendislik’in halka arz başvurusu onaylandı

Üçay Mühendislik’in halka arz başvurusu onaylandı

Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

8 Ocak tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

8 Ocak tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Borsa İstanbul'dan dün 5 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul'dan dün 5 hisseye tedbir kararı geldi

Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı

Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı

Yorum Yaz