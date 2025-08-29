SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/46 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, iki şirketin bedelli, bir şirketin ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.

29.08.2025 01:01:200
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/46 sayılı bülteninde, halka açık üç şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)

  • Mevcut sermaye: 827.000.000 TL

  • Yeni sermaye: 1.240.500.000 TL

  • Bedelsiz artırımı: 413.500.000 TL (iç kaynaklardan)

  • Artış oranı: % 50

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

Mevcut sermaye: 852.512.779,20 TL

Yeni sermaye: 1.705.025.558,40 TL

Bedelli artırımı: 852.512.779,20 TL

Artış oranı: % 100

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

  • Mevcut sermaye: 300.000.000 TL

  • Yeni sermaye: 600.000.000 TL

  • Bedelli artırımı: 300.000.000 TL

  • Artış oranı: % 100


