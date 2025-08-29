SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/46 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, iki şirketin bedelli, bir şirketin ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.
Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)
Mevcut sermaye: 827.000.000 TL
Yeni sermaye: 1.240.500.000 TL
Bedelsiz artırımı: 413.500.000 TL (iç kaynaklardan)
Artış oranı: % 50
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)
Mevcut sermaye: 852.512.779,20 TL
Yeni sermaye: 1.705.025.558,40 TL
Bedelli artırımı: 852.512.779,20 TL
Artış oranı: % 100
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)
Mevcut sermaye: 300.000.000 TL
Yeni sermaye: 600.000.000 TL
Bedelli artırımı: 300.000.000 TL
Artış oranı: % 100