Türk Traktör yıl sonu bilanço tarihini açıkladı

Türk Traktör, 2025 yılına ait 12 aylık finansal tablolarını 9 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

23.01.2026 10:16:100
Paylaş Tweet Paylaş
Türk Traktör yıl sonu bilanço tarihini açıkladı

Türk Traktör, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı açıklamada, 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 9 Şubat 2026 tarihinde açıklanmasının planlandığını bildirdi.

Şirket, kurumsal yönetim politikaları kapsamında, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta boyunca “sessiz dönem” uygulamasına geçileceğini belirtti. Bu süreçte, kamuya daha önce açıklanmış bilgiler dışında, şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir yeni bilgi paylaşımı yapılmayacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsa 13 bin puanı aşarak rekor kırdı: 1 değerlendirme var

Borsa 13 bin puanı aşarak rekor kırdı: 1 değerlendirme var

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Yorum Yaz