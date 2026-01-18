Üçay Mühendislik halka arz sonuçları açıklandı

Üçay Mühendislik, halka arz sonuçları belli oldu. Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılardan 808 bin 487 başvuru ile tahsisatın 2,5 katı; yüksek talepli yatırımcılardan 11 bin 110 başvuru ile tahsisatın 95,4 katı; 257 yurtiçi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 16,7 katı talep toplandı. Toplamda ise halka arz büyüklüğünün 14,6 katı olmak üzere toplam 819 bin 854 yatırımcıdan talep geldi.

Halka arzda 785 bin 446 yurtiçi bireysel yatırımcıya 42 milyon adet, 11 bin 017 yüksek talepte bulunan yatırımcıya 6 milyon adet, 257 yurtiçi kurumsal yatırımcıya da 12 milyon adet olmak üzere toplamda 796 bin 720 yatırımcıya 60 milyon adet payın dağıtımı yapıldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımlar için yüzde 70, yüksek talepte bulunan yatırımcılar için yüzde 10, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için yüzde 20 olarak gerçekleşti. Halka arzda dağıtım yapılan yatırımcı sayısı açısından son 20 ayın rekoru kırıldı.



Halka arz sonuçlarını değerlendiren Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, “Şirketimiz açısından stratejik bir eşik olan halka arz sürecini son zamanların rekoruyla tamamlamış olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yatırımcılarımızdan gelen güçlü talep, Üçay Mühendislik’in büyüme potansiyeline duyulan güveni açıkça ortaya koyuyor. Bu süreçte bizlere güvenen ve ortak olan tüm yatırımcılarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Halka arz geliri yatırımda değerlendirilecek



Turan Şakacı, halka arzdan elde edecekleri geliri elektrikli araç şarj ağı yatırımlarında, GES projelerinde, sürdürülebilirlik odaklı süreçlerde, teknoloji geliştirme çalışmalarında ve dijital altyapının güçlendirilmesinde kullanmayı hedeflediklerini belirterek enerji dönüşümünün merkezinde yer alan projeleri daha güçlü bir etkiyle büyütmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Üçay Mühendislik’in gelecek planlarına ilişkin bilgi veren Şakacı, 2025 yılında yaklaşık 100 mesken tipi GES projesinin tamamlandığını, 2026’da bu sayıyı daha da yukarı çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Lisanslı güneş enerjisi santrali sahibi olma hedefi doğrultusunda YEKA yarışmalarının yakından takip edildiğini, ayrıca mevcut lisanslı veya lisanssız GES tesislerinin satın alınmasına yönelik planlar bulunduğunu ifade etti. Şirketin Türkiye genelindeki büyüme stratejisini desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde 15 yeni şube açmayı hedeflediğini belirten Şakacı, e-mobilite tarafında ise Türkiye genelinde 100’e yakın elektrikli araç şarj istasyonu bulunduğunu, bağlı ortaklık Elaris ile birlikte yeni şarj istasyonları devreye alarak Türkiye’nin e-mobilite altyapısına katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Şakacı ayrıca operasyonel giderleri azaltmak ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla araç filolarının elektrikliye dönüştürülmesi, yapay zekâ destekli akıllı depolar kurulması ve öz tüketim için GES tesisleri inşa edilmesinin de gündemde olduğunu belirtti.