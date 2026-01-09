Üçay Mühendislik’in halka arz başvurusu onaylandı

Enerji, elektromekanik, iklimlendirme ve e-mobilite alanındaki faaliyetleri ile döngüsel ekonomiye katkı sağlayan Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’nin halka arz sürecinde geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 yıllık deneyimi ile enerji verimliliği alanında önemli projelere imza atan Üçay Mühendislik’in halka arz başvurusunu onayladı.

Üçay Mühendislik’in halka arzı, sermaye artırımı ve mevcut ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Şirket sermayesinin 175 milyon TL’den 225 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 50 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplam 60 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Kuveyt Türk Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 18 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğünün ise 1.08 milyar TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranın ise yüzde 26,67 olması planlanıyor.