Yabancı yatırımcı 9 haftadır hissede alış tarafında

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ağustos haftasında net 89,5 milyon dolarlık hisse senedi, 96,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Ağustos haftasında 33 milyar 757,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Ağustos haftasında 34 milyar 894,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 734 milyon dolardan 14 milyar 674,3 milyon dolara geriledi. ÖST stokları ise 831,3 milyon dolardan 837,9 milyon dolara çıktı.