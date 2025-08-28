Yabancı yatırımcı 9 haftadır hissede alış tarafında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

28.08.2025 15:22:510
Paylaş Tweet Paylaş
Yabancı yatırımcı 9 haftadır hissede alış tarafında

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ağustos haftasında net 89,5 milyon dolarlık hisse senedi, 96,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Ağustos haftasında 33 milyar 757,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Ağustos haftasında 34 milyar 894,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 734 milyon dolardan 14 milyar 674,3 milyon dolara geriledi. ÖST stokları ise 831,3 milyon dolardan 837,9 milyon dolara çıktı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Eylül 2025 temettü takvimi belli oldu.. Hangi şirketler var?

Eylül 2025 temettü takvimi belli oldu.. Hangi şirketler var?

SPK’den lisanslama sınavına dair düzenleme

SPK’den lisanslama sınavına dair düzenleme

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Ağustos)

Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Ağustos)

2 şirket SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 700 ve yüzde 347

2 şirket SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 700 ve yüzde 347

Yorum Yaz