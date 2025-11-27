Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (17-21 Kasım)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 71,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

27.11.2025 15:37:230
Paylaş Tweet Paylaş
Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (17-21 Kasım)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. 

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Kasım haftasında 71,9 milyon dolarlık hisse senedi, 239,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 47,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Kasım haftasında 30 milyar 782 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 21 Kasım haftasında 31 milyar 589 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 206 milyon dolardan 16 milyar 460 milyon dolara, ÖST stokları ise 501,4 milyon dolardan 547,1 milyon dolara çıktı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BİST’ten dün iki hisseye tedbir kararı geldi

BİST’ten dün iki hisseye tedbir kararı geldi

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

BİST’ten dün bir hisseye tedbir kararı geldi

BİST’ten dün bir hisseye tedbir kararı geldi

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

1 temettü, 1 bedelsiz: 2 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)

1 temettü, 1 bedelsiz: 2 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Yorum Yaz