Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (1-5 Haziran)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 856,9 milyon dolarlık hisse senedi, 279,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 261,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

11.06.2026 15:22:520
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Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (1-5 Haziran)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 5 Haziran haftasında 856,9 milyon dolarlık hisse senedi, 279,6 milyon dolarlık DİBS ve 261,1 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin önceki hafta 41 milyar 590,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Haziran haftasında 40 milyar 632,5 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 421,9 milyon dolardan 14 milyar 238,9 milyon dolara inerken ÖST stoku 1 milyar 542,2 milyon dolardan 1 milyar 272,5 milyon dolara geriledi.

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