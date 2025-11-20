Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (10-14 Kasım)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

20.11.2025 15:14:590
Paylaş Tweet Paylaş
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (10-14 Kasım)

 Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 158,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Kasım haftasında 499,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, net 158,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Kasım haftasında 32 milyar 363,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Kasım haftasında 30 milyar 782 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 852,2 milyon dolardan 16 milyar 206 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 516,2 milyon dolardan 501,4 milyon dolara geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Reysaş GYO, 3 milyar TL’lik sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu

Reysaş GYO, 3 milyar TL’lik sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu

Borsada gong Vakıf Faktoring için çaldı

Borsada gong Vakıf Faktoring için çaldı

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

THY, Air Albania SHPK’daki payını satma kararı aldı

THY, Air Albania SHPK’daki payını satma kararı aldı

1 sermaye artırımı, 1 temettü: Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Kasım)

1 sermaye artırımı, 1 temettü: Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Kasım)

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Yorum Yaz