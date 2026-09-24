Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (14-18 Eylül 2026)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 109,8 milyon dolarlık hisse senedi, 116,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 331,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

24.09.2026 15:29:260
Paylaş Tweet Paylaş
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (14-18 Eylül 2026)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 109,8 milyon dolarlık hisse senedi, 116,9 milyon dolarlık DİBS ve 331,7 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 18 Eylül haftasında 42 milyar 410,9 milyon dolardan 39 milyar 355 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 145,7 milyon dolardan 17 milyar 432,5 milyon dolara geriledi.

ÖST stoku ise 4 milyar 435,7 milyon dolardan 4 milyar 87,1 milyon dolara indi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Yorum Yaz