Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (2-6 Mart)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 755,6 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 725,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 59 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Mart haftasında 755,6 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 725,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 59 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Şubat haftasında 42 milyar 816,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Mart haftasında 39 milyar 603,1 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 22 milyar 143,1 milyon dolardan 20 milyar 270,5 milyon dolara inerken, ÖST stoku 1 milyar 956,2 milyon dolar oldu.

