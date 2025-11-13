Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (3-7 Kasım)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

13.11.2025 15:31:330
Paylaş Tweet Paylaş
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (3-7 Kasım)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 35,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Kasım haftasında net 35,7 milyon dolarlık hisse senedi, 311,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 5,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Ekim haftasında 32 milyar 282,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Kasım haftasında 32 milyar 363,9 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 570,2 milyon dolardan 15 milyar 852,2 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları 524 milyon dolardan 516,2 milyon dolara geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yarın iki şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (14 Kasım)

Yarın iki şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (14 Kasım)

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (13 Kasım)

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (13 Kasım)

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Borsa İstanbul'dan dün 3 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul'dan dün 3 hisseye tedbir kararı geldi

Yorum Yaz