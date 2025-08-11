Yarın 3 temettü, 1 bedelsiz var (12 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın. Bedelsiz sermaye artırımı yapacak 1 şirkette ise bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 12 Ağustos 2025.

12 Ağustos'tan itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi şöyle:

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN)

Pay başına brüt 0,1250 TL, net 0,10625 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos.

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)

Gen İlaç 3 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3999999 TL, net 0,3399999 TL temettü dağıtacak. 2'nci taksit net 0,1133333 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos.

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. (TBORG)

Pay başına brüt 7,9883710 TL, net 6,7901153 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarih 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ESEN)

Esenboğa Elektrik SPK'dan yüzde 600 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün bedelsiz tarihini duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin, 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; Ortaklığımız sermayesinin 991.840.910,38 TL tutarındaki kısmı Geçmiş Yıllar Kârları, 73.047.193,13 TL tutarındaki kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri ve 495.111.896,49 TL tutarındaki kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle 260.000.000 TL'den 1.820.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 97.500.000 TL A grubu ve 1.462.500.000 TL B grubu paylarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 22.05.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, 07.08.2025 tarih ve 2025/43 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.08.2025 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 12.08.2025 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.



