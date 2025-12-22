Yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 200 (23 Aralık)

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz tarihi bugün KAP'a bildirildi. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 23 Aralık 2025.

Şirketten bugün yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

- Mevcut 130.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 50.000.000 TL'si Sermaye Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları hesabından, 210.000.000 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından karşılanmak üzere toplam 260.000.000 TL artırılarak 390.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 260.000.000 TL nominal değerli payların 70.000.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 190.000.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline pay olarak verilmesine,

- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

- İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına karar verildiği 26.08.2025 tarihli duyurumuzla yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.12.2025 tarih, E-29833736-105.01.01.01-83022 numaralı yazısı ile; iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylandığı Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır. Yönetim Kurulumuz 22.12.2025 tarihli toplantısında bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23.12.2025 olarak belirlenmesine karar vermiştir.