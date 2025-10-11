Yeni haftada temettü dağıtacak 6 şirket: 13-17 Ekim temettü takvimi

Borsada şu an itibarıyla 13-17 Ekim haftası temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket var. İşte o şirketler:

BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BEGYO)

Şirket 4 eşit taksit halinde toplamda pay başına net 0,0858892 TL temettü açıklamıştı. Her bir taksit net 0,0214723 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Ekim, ödeme tarihi 15 Ekim. Diğer taksitler Aralık 2025 ile Şubat ve Nisan 2026'da.

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

Şirket 5 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7130120 TL, net 0,6060600 TL temettü açıklamıştı. Net 0,1212120 TL olan 4. taksit için kar payı hak kullanım tarihi 13 Ekim, ödeme tarihi 15 Ekim. Son taksit Aralık ayında ödenecek.

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)

Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375000 TL temettü açıklamıştı. Üçüncü taksit net 1,9375 TL. Kar payı hak kullanım tarihi 14 Ekim, ödeme tarihi 16 Ekim.

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim. İkinci taksit Aralık'ta.

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR)

,Şirket pay başına brüt 0,3571428 TL, net 0,3035713 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim.

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ (PLTUR)

Şirket iki eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7599590 TL, net 0,6459650 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit net 0,3229825 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim. İkinci taksit Kasım'da.