Dolar 6 lira sınırında

Cuma günü 6,04'ün üzerini gören dolar/TL kuru, BDDK'nın swap hamlesi sonrası bu sabah saatlerinde 5,98 seviyelerine kadar geriledi. Kur, şu dakikalarda yeniden 6 liraya yükseldi.

BDDK dün para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. İlgili limit 2018 ağustos ayından itibaren yüzde 25 olarak uygulanıyordu. Kurda bu sabah yaşanan düşüşte bu adım etkili oldu.

Euro/TL de yeni haftanın ilk işlem gününde 6,54 seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler gelse de Çin'de corona virüs salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasalarda dalgalı bir seyrin izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Uzmanlar bugün, yurt dışında Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verisi, Suriye'ye ilişkin gelişmeler ile Çin'de corona virüse dair haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini ifade eden uzmanlar, 6,05 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.