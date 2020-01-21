Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalarda bugün Hazine'nin 3 ay vadeli bono ihalesi takip ediliyor. Öte yandan bugün başlayan Davos Zirvesi de takip edilen konular arasında.

Dolar/TL'de yukarı yönlü hareket isteği korunuyor. Kur bugün 5.93 seviyesini test etti. Dolar küresel çapta değer kazanıyor. Yanı sıra TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından TL faizlerindeki düşüşe ilişkin kredi derecelendirme kuruluşlarının yorumları da baskı unsuru olarak gösteriliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch raporunda para politikası kredibilitesindeki zayıflığın ve reel faizlerde yaz aylarından bugüne büyük düşüşün, Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini belirtti. Moody's ise Türkiye'nin negatif faiz oranlarının yatırımcı güvenini zayıflatabileceğini ve bankaların kredi notu için de olumsuz olduğunu açıkladı.

Piyasalarda bugün Hazine'nin 3 ay vadeli bono ihalesi takip ediliyor. Öte yandan bugün başlayan Davos Zirvesi de takip edilen konular arasında. Zirveye Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın katılması bekleniyor.

Bu arada Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 250 baz puanın altına gerileyerek yaklaşık 20 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.