Düşüş eğilimini sürdüren dolar kuru ekonomistlerin kritik olarak gördüğü 4.50 seviyesinin altına indi.

İtalya'daki siyasi kriz küresel finans piyasalarında baskı yaratırken, TCMB'nin adımları sonrası olumlu havanın devam ettiği dolar/TL gücünü koruyor.

Dün 4.54 seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, bu sabah 4.53 seviyelerinde güne başladıktan sonra 4.50 seviyesinin altına geriledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar sonrasında 4.4823'e kadar gerileyen kurda işlemler saat 11:04'te 4.4850'den geçiyordu. 5.2057'ye kadar gerileyen euro ise aynı dakikalarda 5.21'den işlem görüyor.

Analistler, 4.50'nin altında kalması halinde kurda düşüşün hızlanabileceğini ve 4.40, ardından 4.30 seviyelerinin hedefleneceğini düşünüyor.