Yeni haftaya 5,82 liradan başlayan döviz kurları, piyasaların açılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlendi. Kur 5,8489 ile son 2 ayın en yüksek seviyelerine kadar çıktı

Haftanın ilk işlem gününe 5,82 seviyelerinden başlayan Dolar/TL, 5,85 liraya dayandı. Saat 10:40 itibarıyla dolar/TL, 5,8420 liradan işlem görüyor. Kur bu sabahki işlemlerde 5,8489 ile 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,75 artışla 6,5135'ten, sterlin/TL yüzde 0,86 değer kazancıyla 7,8260'tan satılıyor.

Geçen hafta 5,76-5,83 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 5,8153'ten tamamlamıştı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varıldı. ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Trump, ikinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacaklarını, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceklerini bildirdi.

İngiltere'de genel seçimi açık farkla Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin kazanması sonrası 31 Ocak'ta Brexit'in gerçekleşeceği beklentilerinin artması, sterlin ve avronun dolar karşısında değerlenmesine neden oldu. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 1,3390 ve avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1140 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 97,03 seviyesinde bulunuyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,87'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,76'nın destek olarak izleneceğini söyledi.