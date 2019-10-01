Dolarda yükseliş hızlandı

Çarşamba gününü 5.92 seviyesinin üzerinde kapatan Dolar/TL kuru, yükselişini sürdürerek 5.9407'ye kadar yükseldi.

19 ARALIK, 20190
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Dolarda yükseliş hızlandı

Dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin katkısıyla 5,94 liranın üzerine çıktı. ABD Başkanı Trump için Temsilciler Meclisi’nden azil kararı çıkması ise kur üzerinde pek etkili olmadı.

Dolar, güne bankalararası piyasada 5,9245 lira satış fiyatı seviyesinde başladı. Dolar/TL kuru çıkışını sürdürerek 5.9407’ye kadar yükseldi. Euro ise 6,60 liradan işlem görüyor. 


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