Seçim sürecine ilave olarak küresel piyasalarda da risk iştahının bozulmasıyla Türk Lirası üzerindeki satış baskısı arttı. Dolar kuru 6.25'e dayanırken CDS'ler 8 ayın zirvesine çıktı.

İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararı sonrası yeni bir seçim sürecine girilmesi ve mevcut riskler TL'de baskı yaratmaya devam ederken, dolar/TL 6.25'e dayandı.

Kur saat 12:15'de 6.2410'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL yüzde 1 artışla 6.9880 ve sterlin/TL yüzde 1 primle 8.1170 seviyesinde. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi de yüzde 1,3 düşüşle 89.080 puanda.

Bu arada Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler bugün 483 baz puana yükselerek Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler seçimin tekrar yapılacağı 23 Haziran'a kadar TL'ye yönelik risk algısının devam etmesini beklerken, S-400 ve F35 nedeniyle ABD ile ilişkiler, TCMB'nin rezervleri, DTH sahiplerinin TL'ye geçme isteksizliği gibi risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL'deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

İçerideki risklerin yanı sıra ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının tekrar alevlenmesi küresel bazda endişe yaratıyor. ABD, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne uyguladığı gümrük vergisini Cuma gününden itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltecek.

Yatırımcılar ABD'nin Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı durdurmaya çalışan Çin'in müzakerecisi Liu He'nin bugün ve yarın Washington'da yapacağı temasları izliyor.