Dolar/TL'de rahip Andrew Brunson'ın ülkesine dönmesinin ardından ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52'ye kadar yaşanan düşüşün ardından yükseliş gözlendi.

Dolar/TL, dün 5.5185'e kadar gerileyerek 9 Ağustos haftasında görülen 7.24'lük rekordan beri de ilk defa bu seviyeleri test etmişti. Kur küresel satış baskısının öğleden sonra kuvvetlenmesiyle 5.52'li seviyelerde tutunamasa da, pozitif ayrışma devam etmiş ve günü 5.60 civarında tamamlamıştı.

Dolar/TL bu sabah 5.64 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.61'in üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.43'ün üzerinde yer alıyor.

Bankacılar, küresel piyasalardaki oldukça kuvvetli satış baskısının TL'deki değer kaybının nedeni olduğunu belirtirken; bir diğer taraftan pozitif ayrışmanın dün devam etmesinin ise önemli olduğunu belirttiler.

Asya borsaları, Çin'in küresel finansal krizden bu yana en zayıf ekonomik büyümesini kaydederek, ticaret gerilimleri, ABD'de faiz oranlarının artırılması ve İtalya'nın aşırı harcama öngören bütçesine ilişkin piyasa endişelerini artırmasıyla geriledi.

Wall Street'teki zayıf seyir de Asya borsaları için belirleyici oldu. Dow Jones yüzde 1.27, S&P 500 yüzde 1.44 ve Nasdaq Composite yüzde 2.06 geriledi. Dolar endeksi ise 21 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyede kapandıktan sonra 96'ya yaklaştı. Bu artışta endeksin yaklaşık yüzde 57'sini oluşturan eurodaki sert düşüş rol oynadı.

Euro dün yüzde 0.4 geriledikten sonra bugün 1.1454 dolar ile görece yatay seyrediyor. Euro dün Avrupa Komisyonu'nun İtalya'nın 2019 bütçe taslağının Avrupa Birliği bütçe kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtmesinin ardından 9 Ekim'den bu yana en düşük gün içi seviyesi olan 1.1447'yi gördü.



