Dolar/TL 5,92'i gördü

Dolar kuru yeniden yükselişe geçti. Bu hafta 5.81 direncini aştıktan sonra yükselişini devam ettiren kur, 5.85 bölgesinde tutunmasının ardından bu sabah da 5.92 bölgesine çıktı.

18 ARALIK, 20190
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Dolar/TL 5,92'i gördü

ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısını onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik üslerini kapayabileceklerini açıklaması Türk varlıkları üzerinde baskıya neden oldu.

Dün 5.84'ten 5.88'e yükselerek 2 ayın zirvesini test eden dolar bugün de yükselişini sürdürerek kritik 5.90 seviyesini aştı. Dolar kuru 5.92'yi seviyesini gördü.  Euro/TL de 6,57 seviyesinde hareket ediyor.


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