Dolar kuru yeniden yükselişe geçti. Bu hafta 5.81 direncini aştıktan sonra yükselişini devam ettiren kur, 5.85 bölgesinde tutunmasının ardından bu sabah da 5.92 bölgesine çıktı.

ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısını onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik üslerini kapayabileceklerini açıklaması Türk varlıkları üzerinde baskıya neden oldu.

Dün 5.84'ten 5.88'e yükselerek 2 ayın zirvesini test eden dolar bugün de yükselişini sürdürerek kritik 5.90 seviyesini aştı. Dolar kuru 5.92'yi seviyesini gördü. Euro/TL de 6,57 seviyesinde hareket ediyor.



