Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; döviz cinsi mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

Buna göre;

Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 17’den yüzde 19’a; 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da yüzde 13’ten yüzde 15’e çıkarıldı.