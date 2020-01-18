Ekonomik boyutta meydana gelen arz azalışları harcamaları ve dolayısıyla tüketim talebindeki azalışları da doğrudan etkiler. Aslında bu durum enflasyonun tam tersi bir durumdur. Bu süreçte tüketim talebi az olduğundan dolayı elde kalan parayla alım gücünde yükselme olur. Ancak işsizlik oranında da yükselmeler görülür.

Deflasyon tanımı yapmak gerekirse; bu durum aslında büyük şirketler için problem oluşturur. Ekonomik büyümeye verdiği zararla beraber şirketlerin kar oranlarında da düşüşlere neden olur. Bu durum genel olarak buhran dönemlerinde meydana gelir. Merkez bankaları deflasyon durumunun önüne geçebilmek adına faiz oranlarıyla beraber para arzını da aktif olarak takip ederler. Para deflasyonu diye tanımlanan durum, genelde uzun süre parasal olarak genişledikten sonra ortaya çıkar. Para arzında oluşan azalmalardan dolayı oluşur. Fiyat deflasyonu olarak bilinen durum ise, üreticilerin tasarruf amacıyla nakiti elde tutma arzularından dolayı meydana gelir. Bir diğer nedeni de mal ve gelir durumunda artışa sebep olan üretkenlik artışıdır.

DEFLASYON NASIL ÖNLENİR?

Deflasyon nedir sorusuna verilebilecek en net cevap fiyat akışlarında uzun süreli düşüşlerdir. Düşüşler sırasında paranın değerinde artış görülür ve buna bağlantılı olarak darlık meydana gelir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla bazı tedbirler alınabilir. Kamusal alandaki harcama miktarını artırmak deflasyon durumunu önlemek adına oluşturulan çözümlerden biridir. Bankaların kredi faiz oranlarında indirim yaparak tüketicileri harcama yapmaya teşvik etmeleri, bu durumu önlemenin en kesin çözümleri arasında yer alır. Tüketicilerden talep edilen vergi miktarlarını azaltıp, daha çok harcama yapılmasına olanak sağlanabilir. Ayrıca çalışanlara ve işçilere yüksek maaş durumu da oldukça etkili bir çözüm alternatifidir. Özel sektörde farklı yatırımlar düşünülmesi ve kişilerin buna teşvik edilmesi deflasyonu önlemek amacıyla başvurulan yöntemlerden biridir.

DEFLASYONUN ETKİLERİ

Deflasyon ne demek diye araştırma yaparken enflasyon durumunun tam zıttı bir durum olduğunu görebilirsiniz. Deflasyon etkileri de oldukça fazladır. Stok oranının artış göstermesiyle beraber şirketlerin satış oranlarında düşüşler olduğundan deflasyonun ekonomide etkisi çok yüksektir. Ürünler için yeterli talep olmadığından dolayı da fiyat indirimine gidilir. Bunlardan dolayı üretimde azalma olacağı için, tüketim devletlerin en önemli geçim kaynaklarından biri haline gelir. Fiyat aralıklarında düşüşler olmasından dolayı yatırımcılar faize yönelir. Bundan dolayı da talep daha fazla azalır. Ekonomide durgunluk süreci başlar ve ulusal açıdan gelir seviyesinde düşüklük yaşanır. Şirketlerin kar oranları deflasyonla beraber azalmaya başlamasıyla beraber işsizlik oranında yükselmeler meydana gelir. Tüketicilerde fiyat azalma beklentisi ortaya çıkar. Buna bağlı olarak da tüketim oranı düşer. Para değerinde artış görülmesi dış ticaret değerlerinin bozulmasına yol açar.

70 YILDA DEFLASYONUN YAŞANDIĞI TEK ÜLKE JAPONYA

Deflasyon durumu ortalama olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanmaz. Son dönemlerde kapitalist ülkelerin karşılaştığı iktisat hareketlenmeleri, bu konuda karar alıcılarının kaygı içerisine girmesine neden olur. Örneğin 2002 yılında ABD Merkez Bankası bir süre faizlerde indirim olayına girerek bu kaygıların belirtisini gösterir. Son 70 yıl içerisinde deflasyon durumunun ortaya çıktığı tek ülke olarak Japonya bilinir. 2009 yılında toplam 10 ay boyunca fiyat aralıklarında arka arkaya düşüşler ortaya çıkar. 2014 yılı Haziran ve Aralık dönemlerinde de petrol fiyat aralıkları neredeyse yarı fiyatına düşecek kadar iner.



