SİNGAPUR HAVAYOLARI İLE KRABİ'YE YOLCULUK

Her şey dahil 539 USD’den başlayan fiyatlarla! Son gün 31 Mart 2018

Singapur Havayolları, 31 Mart 2018 tarihine kadar satın alınan Business ve Economy class biletlere özel fiyat avantajları sunuyor.

Uzakdoğu’nun en güzel şehirleri Jakarta, Kuala Lumpur, Cebu, Kalibo, Davao, Phuket, Langkawi, Bangkok, Manila, Saygon, Narita, Haneda, Osaka, Seul, Taipei, Şangay, Guangzhou, Pekin, Hong Kong, Bali, Koh Samui, Hanoi, Phnom Penh, Sidney, Melbourne, Perth Brisbane ve Adelaide gibi birçok yeri keşfedebilirsiniz. Her şey dahil 539 USD’den başlayan fiyatlarla!

Son gün 31 Mart 2018





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