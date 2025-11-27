9 ayda 130 milyar doları aşkın konut satıldı

2025’in ilk dokuz ayında 130 milyar doları aşan gayrimenkul satış hacmiyle küresel ekonomi gündeminde öne çıkan Dubai, Türk yatırımcıların da en gözde adreslerinden biri haline geldi.

Parcel Estates’in geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirdiği Dev Roadshow’da özellikle lansman döneminde satış fırsatı sunulan ve net yüzde 8 kira getirisi sağlayan daireler yatırımcıların yoğun talep gösterdiği yatırım seçenekleri arasında öne çıktı.

Etkinlikte konuşan Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, yatırımcı ilgisinin beklenenin üzerinde olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu özel buluşma, Türk yatırımcıların Dubai pazarına ne kadar güçlü bir yönelim içinde olduğunu gösterdi. Etkinlik süresince projelere gösterilen ilgi beklentilerimizin de üzerine çıktı.”

"POTANSİYEL DEVAM EDİYOR"

Küresel yatırım akışında güçlü pay alan Dubai, 2025 yılına hızlı başladı. Yalnızca ilk dokuz ayda 130 milyar doları aşan konut satışı gerçekleştiren şehir hem uluslararası yatırımcı hem de Türk sermayesi için önemli bir merkez konumuna geliyor.

Çimen, Dubai’nin hala büyüme alanı olduğunu vurgulayarak “Dubai henüz zirveye ulaşmadı, potansiyel devam ediyor” dedi. Çimen, “Şehir, 8 milyon nüfusa yaklaşırken yıllık satış hacmi 200 milyar doları aşan bir seviyeye ilerliyor. 2033 ve 2040 vizyonları gayrimenkul sektörünü güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu. Dubai’nin İngiliz hukuk sistemiyle şekillenen yapısı nedeniyle yatırımcı açısından daha öngörülebilir ve güvenli bir zemin sunduğunu belirten Çimen, “Kurallar katı ve uygulama güçlü; bu da yatırım güvenini artırıyor” dedi.