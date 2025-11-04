GYODER Gösterge 2025 üçüncü çeyrek raporu yayımlandı

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gösterge 2025 Üçüncü Çeyrek Raporu, yıl sonuna kadar 6 yeni AVM açılacağını, bu alandaki toplam arzın ise 2026 sonunda 13,9 milyon metrekareye çıkacağını ortaya koydu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektörünün veriye dayalı kapsamlı yayınlarından GYODER Gösterge'nin 41. sayısının ana konusunu "Veri Merkezlerinin Geleceği" oluşturdu.

Gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde irdeleyen GYODER Gösterge 2025 Üçüncü Çeyrek Raporu'na göre, Türkiye'de toplam konut satışları yılın 8 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 978 bin 70'e ulaştı. Bu veri, tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-temmuz rakamı olarak öne çıktı. Söz konusu dönemde yabancılara konut satışı yüzde 13,2 azalarak 13 bin 77'ye geriledi.

Haziran 2025 itibarıyla gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) sayısı 244'e, büyüklüğü ise 175,1 milyar liraya ulaştı.

- Ofis boşluk oranı yüzde 9,9 olarak gerçekleşti

İstanbul ofis piyasasında metrekare bazında toplam kiralanan alan büyüklüğü, yılın ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 103 bin 367 metrekare oldu. Ofis boşluk oranı yüzde 9,9 ile sınırlı artış gösterse de durağanlığını korudu.

Gerçekleşen işlemlerin yüzde 81'i metrekare, yüzde 62'si adet bazında yeni kiralamalardan oluştu. Yeni kiralama işlemleri metrekare bazında geçen yıla göre yüzde 23 azaldı. Bölgesel dağılıma bakıldığında, kiralama işlemlerinin yüzde 47'si merkezi iş alanlarında, yüzde 47'si ise Anadolu Yakası'nda gerçekleşti. Büyük metrekareli ofis alanlarının sınırlı olması nedeniyle şirketlerin daha küçük metrekareli alanlara yöneldiği görüldü.

- 6 yeni AVM açılması bekleniyor

Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde 441 alışveriş merkezi bulunurken toplam kiralanabilir alan 13,7 milyon metrekareye yaklaştı. Yıl sonuna kadar 205 bin metrekare büyüklüğünde 6 yeni AVM'nin açılması beklenirken 2026 sonunda toplam arzın 13,9 milyon metrekare seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul-Kocaeli ekseninde ticari amaçlı 7,9 milyon metrekare lojistik alan bulunurken inşaat halindeki projeler 471 bin metrekareyle sınırlı kaldı. Boşluk oranları Avrupa Yakası'nda yüzde 1,9, Anadolu Yakası'nda yüzde 1,3, Kocaeli'de yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

- "Gayrimenkul ekosistemine yön veren içerikler üretmeye devam ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, raporun sektörde doğru kararların alınmasına rehberlik eden önemli bir kaynak olmaya devam ettiğini belirterek, bu sayının dosya konusunu "veri merkezleri" olarak belirlediklerini bildirdi.

Çekici, "Güncel ve stratejik bir alanı ele alarak, sektör profesyonellerinin görüşlerini paylaştık. Gösterge raporumuz yalnızca verileri sunmakla kalmıyor, bu verilerin yön gösterdiği stratejileri ve sektördeki dönüşümleri de aktarıyor. Bugüne kadar olduğu gibi 41. sayımızda da gayrimenkul ekosistemine yön veren içerikler üretmeye devam ediyoruz. Aldığımız olumlu geri dönüşler doğru yolda ilerlediğimizin ve sektöre değer kattığımızın en somut kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Folkart katkılarıyla haz��rlandı





On bir yıldır, şeffaf ve kapsayıcı yayıncılık anlayışıyla sektöre ışık tutan Gösterge raporunun 41. ve 42. sayılarının yayınlanmasına destek olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Folkart Yapı Genel Müdürü Metin Sancak rapora ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: ‘’Gayrimenkul sektörünün nabzını tutan, güvenilir verilerle yön veren GYODER Gösterge raporunun iki sayısına destek vermekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sektörümüz, ülke ekonomisinin en dinamik ve stratejik alanlarından biri. Bu ölçekte bir sektörde sağlıklı kararların alınabilmesi, ancak doğru, güncel ve şeffaf verilerle mümkün olabilir. GYODER Gösterge tam da bu noktada, tüm paydaşlara ışık tutan çok değerli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Folkart olarak biz, yalnızca sektörde faaliyet gösteren bir oyuncu değil; aynı zamanda sektörün gelişimi, sürdürülebilirliği ve geleceğe güvenle ilerlemesi için sorumluluk alan bir kurum olmayı benimsiyoruz. Bu anlayışla, bilgiye ve analize dayalı bu tür çalışmaları desteklemeyi, sektöre katkı sunmanın en anlamlı yollarından biri olarak görüyoruz. GYODER Gösterge’nin her sayısında ortaya koyduğu detaylı analizler, trendler ve veriler, gayrimenkul sektörünün daha güçlü, daha rekabetçi ve daha vizyoner bir yapıya kavuşmasına önemli bir katkı sağlıyor. Bu değerin bir parçası olmak, bizim için yalnızca bir sponsorluk değil, aynı zamanda sektöre olan inancımızın ve bağlılığımızın somut bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de bilgi paylaşımını, şeffaflığı ve sektörel dayanışmayı destekleyen her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz.’’