Aydın'da Maxxen Enerji'nin enerji depolama tesisi açıldı

Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinin açılışında konuşan Kontek Grup CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, 30 yıllık enerji ve mühendislik birikimini sanayicilikle taçlandırdıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Hedeflerinin yüzde 70 ihracat olduğuna işaret eden Özdemir, "Bu anlamda da Avrupa yapılanmamızı tamamlamak için Hollanda'da, İngiltere'de ve İsviçre'de yapılandık. Ana lokasyonumuz İsviçre ama şu anda Almanya, İngiltere ve İspanya için de ekibimiz var. Eğer hedefiniz global olmaksa, bu yapılanmaları tamamlamadan ve tanıtımları yapmadan fabrikayı kurmanın hiçbir anlamı yoktu. Onun için ilk siparişlerimiz de bizim için çok anlamlı. Almanya gibi kalitenin ve hassasiyetin çok önemli olduğu bir ülkeden aldık. Bu da bize ayrı bir gurur veriyor. Gitmek istediğimiz yeri şimdiden belirlediğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji yatırım hedefleri doğrultusunda katma değer yaratacak bir yatırım yapmanın da kendileri için gurur olduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Aydın'da stratejik bir yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesis, yalnızca bir üretim altyapısı değil, Türkiye'nin enerji teknolojilerindeki konumunu güçlendiren önemli bir adımdır. İhracat odaklı üretim yaklaşımımız ve mühendislik kabiliyetlerimizle, Türkiye'yi enerji depolama alanında bölgesel bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırım kısa vadede 300'ün üzerinde doğrudan, orta ve uzun vadede ise binlerce kişiye dolaylı istihdam yaratacak. Yerli üretimle ölçeklenen enerji depolama çözümlerimizle yenilenebilir enerji entegrasyonunu güçlendirirken, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve bölgesel kalkınma hedeflerine de somut katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de törende yaptığı konuşmada, firmaya başarılar diledi. Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı. Programa, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş da katıldı.

- Yapay zeka destekli

Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını mümkün kılan bu sistemler, üretimin yüksek olduğu dönemlerde enerjiyi depolayarak, talebin arttığı, üretimin düştüğü veya şebeke yükünün yoğunlaştığı anlarda devreye girecek. Yapay zeka destekli kalite kontrol altyapısı, sürdürülebilir üretim modeli ve Maxxen'in yüksek verimlilik odaklı "X-Series" enerji depolama çözümleri ile donatılan yeni tesis, Türkiye'nin temiz enerji kapasitesini güçlendirirken küresel enerji dönüşümüne de katkı sunmayı hedefliyor.

Şebeke ölçekli enerji depolama, yenilenebilir enerji santralleri, sanayi tesisleri ve mikrogrid uygulamaları için geliştirilen çözümler, enerji sistemlerinde esneklik, verimlilik ve süreklilik sağlıyor. İhracat odaklı üretim modeliyle hayata geçirilen tesisin, 5 yıl içinde 10 GWh üretim kapasitesine ulaşarak Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor.