BP'nin üçüncü çeyrek karı beklentileri aştı

Enerji şirketi BP'nin yılın üçüncü çeyreğindeki karı 2,21 milyar dolarla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

4.11.2025 11:04:580
Şirket, haziran-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, BP bu dönemde 2,21 milyar dolar kar elde etti. Piyasa beklentisi, şirketin bu dönemdeki karının 2,03 milyar dolar olacağı yönündeydi.

BP'nin yılın üçüncü çeyreğindeki karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5, önceki çeyreğe göre ise yüzde 6 geriledi.

Rafineri bakım maliyetlerindeki düşüş, rafinaj marjlarının güçlü gerçekleşmesi ve yüksek üretim karı desteklerken zayıf petrol ticareti, çevresel uyum maliyetlerinin mevsimsel etkileri ve diğer yüksek giderler kar artışını dengeledi.

BP Üst Yöneticisi Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, maliyetleri azaltma, bilanço gücünü artırma ve nakit akışıyla getirileri yükseltme konusunda ilerlemeye devam ettiklerini belirterek, bu yıl tamamlanan veya duyurulan elden çıkarma işlemlerinin 5 milyar doları bulmasını beklediklerini kaydetti.

Şirket, dün yaptığı açıklamada, Permian ve Eagle Ford havzalarında bazı ABD kara boru hattı varlıklarındaki azınlık hisselerini özel yatırım şirketi Sixth Street'e 1,5 milyar dolar karşılığında satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu. BP daha önce 2027 sonuna kadar 20 milyar dolarlık varlık satışı hedeflediğini açıklamıştı.

