Rönesans Yenilenebilir Enerji, Gökçedağ RES'i satın aldığını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rönesans, yenilenebilir enerji portföyünü güçlendirmeye devam ediyor.

Rönesans'ın grup şirketlerinden Rönesans Yenilenebilir Enerji, toplam 135 megavat lisanslı bağlantı kapasitesine sahip Gökçedağ RES'i satın aldı. Söz konusu işlemle Rönesans'ın yenilenebilir enerjideki toplam kurulu gücü 577 megavata ulaştı.

2,5 megavat kapasiteli rüzgar türbinlerinden oluşan Gökçedağ RES, güçlü rüzgar potansiyeli sayesinde yüksek ve sürdürülebilir enerji üretimi imkanı sunan stratejik bir yenilenebilir enerji yatırımı olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Gökçedağ RES'in satın alınmasıyla birlikte yenilenebilir enerji proje portföylerinin 1400 megavat seviyesine yükseldiğini ifade etti.

Son iki yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitelerini yaklaşık 3,5 katına çıkardıklarının altını çizen Kayaalp, "İnşa halinde olan ve geliştirmekte olduğumuz 8 yeni yatırımımız bulunuyor. 2028'e kadar yeşil enerji alanında 2 gigavatlık yatırım gerçekleştirmeyi ve Türkiye'nin en büyük üç yeşil enerji oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan ve daha temiz, daha dayanıklı bir gelecek inşa etmekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Devralındığı ilk günden itibaren gelir üreten bir varlık niteliği taşıyarak Rönesans'a operasyonel ve finansal katkı sağlayacak Gökçedağ RES, mevcut altyapının etkin kullanımı sayesinde, ilave şebeke yatırımı gerektirmeden kapasite artışı ve yeni proje geliştirme potansiyeli taşıyor.

Santralin tüm bakım ve işletme faaliyetlerini bünyesine alarak operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen Rönesans, türbin yenileme (repowering) ve kapasite artışı yatırımlarıyla mevcut altyapıyı en verimli şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, türbinlerin bir kısmının daha büyük ve verimli yeni nesil türbinlerle değiştirilmesiyle Türkiye’deki ilk ve en büyük türbin yenileme (repowering) projelerinden birinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Lisans kapsamında izin verilen kapasite artışı, mekanik güç yükseltimi uygulamaları sayesinde santralin kurulu gücünün artırılması, buna paralel olarak yıllık enerji üretiminin de önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.

Gökçedağ RES, uzun vadeli lisans süresi ve istikrarlı üretim yapısıyla güçlü bir yatırım profili sunuyor. Proje, geçmişte uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle hayata geçirilmiş olmasıyla da Türkiye yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir kilometre taşı olarak konumlanıyor.