6 ay sınırlaması yargıya taşınıyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu, ikinci el satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, 70 bin motorlu araç satıcısının görmezden gelinerek, sektörün görüşleri alınmadan yapılan, mevcut sorunların çözümüne etki etmeyecek bu düzenleme ile ilgili Danıştay’a başvuracakları belirtti. Aydın Erkoç, Türkiye’de satılan araçların sadece 5’te 1’inin yetkili bayiler tarafından yapıldığını belirterek, yeni düzenlemenin kayıt dışı çalışanları nasıl engelleyeceğinin belli olmadığını bildirdi.

Düzenlemenin sektörün görüşü alınmadan yapıldığını dile getiren Erkoç, “Defaatle söylediğimiz gibi otomobil bayileri motorlu araç satıcılarına kullanılmamış araç satamıyor, fatura kesmesi yasak. 70 bin kayıtlı işletme, bu işletmelerde çalışanlar, aileleri görmezden gelinerek alınan bu kararı kınıyoruz. Mevcut sıkıntılara günah keçisi olarak devlete vergisini ödeyen, yanında personel çalıştıran, ekmeğinin peşinde olan motorlu araç satıcıları gösterilmeye çalışılıyor; bu hukuka da vicdana da sığmaz. Yaşanan sorunları, fiyatlardaki yükselişin nedenlerini hepimiz biliyoruz’” ifadelerini kullandı.

Sektörde ciddi sorunlar bulunduğunu belirten Aydın Erkoç şu açıklamalarda bulundu: “Sektörde yaşanan ciddi sorunlar var. Önceki gün Sayın Bakanımız Nurettin Nebati, arz talep dengesini bozan, kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellefin radara takıldığını açıkladı. Bizler de yetki belgesine sahip devlete vergisini ödeyen ve mesleği kurumsal çerçevede layıkıyla icra etmeye çalışan esnaflar olarak yıllardır kayıtlı olmayan, vergi ödemeden merdiven altı yöntemlerle araç alım satımı yapan kişilerin piyasa dengesini bozduğunu hatırlatarak bunun mücadelesini veriyoruz. “

“Satışın yüzde 80’i kayıt dışı ama düzenleme kayıt dışına dokunmuyor”

Değişikliğin sistemi suiistimal edenleri içermediğine değinen Erkoç, “Bu yeni düzenleme ile bu kişiler nasıl engellenebilecek gibi sorular da önümüzde duruyor. Bununla birlikte sektör sorunlarıyla mücadele etmeye çalışan etik çerçevede işini yapan motorlu araç satıcıları günah keçisi ilan edilmeye çalışılıyor. Oysa ki hali hazırda zaten bayilerden araç alamayan motorlu araç satıcıları bu konunun da tamamen dışında… Kayıt dışı çalışan ve araç alım satımını iş haline getiren kişiler için tedbir alınmalı. Türkiye’de yıllık yaklaşık olarak 750 bini sıfır, 8 milyon 250 bini ikinci el olmak üzere toplam 9 milyon araç satılıyor. Bugün ülke genelinde yapılan sıfır ve ikinci el araç satışlarının sadece 5’te 1’i bayi ve yetkili motorlu araç satıcıları tarafından gerçekleştiriliyor. Geri kalan beşte dörtlük kısmı ise kayıt dışı çalışan, bu işle alakası olmayan, fiyatların da yükselmesine neden olan bu kişilerce gerçekleştiriliyor” diye konuştu.